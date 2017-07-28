В поселок Тюменской области прибыли врачи по вызову матери двухмесячного малыша, которые смогли констатировать только его смерть. Региональному следственному комитету смерть ребенка показалась подозрительной.

27 июля вечером в поселке Тарманы Тюменской области своему двухмесячному малышу мать вызвала скорую медицинскую помощь. Прибыв на место, врачи не смогли ничего сделать, ребенок был уже мертв. Как сообщает ИА «Ура.ру», следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Сейчас следователи регионального ведомства проводят проверку по факту смерти ребенка. По неподтвержденной информации, которую высказал один из пользователей социальной сети оставшийся неизвестным, он был очевидцем и утверждает, что мать ребенка была пьяна.