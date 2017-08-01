Во всех 11 российских городах, которые будут принимать в следующем году чемпионат мира по футболу, полным ходом идет подготовка к большому спортивному событию. Нет сомнений, что всё будет готово в срок. Продвигается по намеченному графику и Нижний Новгород. Корреспондент «Известий» встретился с послом чемпионата мира 2018 года в Нижнем Новгороде Дмитрием Черышевым. Бывший главный тренер местной «Волги» и экс-футболист сборных СНГ и России поделился впечатлениями о прошедшем Кубке конфедераций, предстоящем кубке мира, а также рассказал об успехах своего сына Дениса, полузащитника испанского «Вильярреала».

— На Кубке конфедераций чувствовалась атмосфера большого футбольного праздника?

— Этот турнир был как экзамен для нашей страны в преддверии подготовки к чемпионату мира. И я с уверенностью могу сказать, что мы справились на все 100%. Лично я остался очень доволен увиденным — и организацией, и безопасностью. А еще приятно, что у нас такие дружелюбные болельщики и шикарные волонтеры, которые буквально на каждой станции метро оказывали всевозможную помощь. Тем не менее впереди у нас еще более важно событие и определенное волнение есть.

— На игры Кубка конфедераций в основном приходили российские болельщики. Однако многим показалось, что атмосфера была совсем не характерная для российского футбола.

— Я вам больше скажу: мы нуждались в этом турнире. Мы очень много говорим о нашей сборной, но не поддерживаем ее. И тут к нам приехали чилийцы и мексиканцы, которые поддерживают свои команды просто по-сумасшедшему. Это хороший пример для нашего болельщика.

— Возможно, наши любители футбола так болеют, потому что и у футболистов не такое отношение к фанатам?

— Нет, такого быть не может, наши футболисты хорошо относятся к болельщикам. Они очень ценят поддержку и нуждаются в ней. Мне кажется, мы просто разучились болеть за сборную. Стали слишком часто критиковать ребят, при этом перестав их поддерживать.

— А как сделать так, чтобы сохранить импульс к развитию футбола в России, полученный от Кубка конфедераций и чемпионата мира?

— Думаю, после этих турниров огромное количество ребят побегут записываться в футбольные школы. Уже сейчас появилась инфраструктура, футбольные базы и, конечно, стадионы, на которых играть — одно удовольствие. Естественно, за всем этим нужно будет следить и держать в порядке.

— При этом большинство клубов, для которых новые стадионы — домашние, выступают не в премьер-лиге. Может, стоит искусственно поднять их в элиту? Ведь пример с «Краснодаром» показывает, что это вовсе неплохо…

— В том, что «Балтика», «Мордовия», «Нижний Новгород» или «Крылья Советов» сейчас не в РФПЛ, ничего страшного. Чемпионат мира будет огромным стимулом для всех принимающих городов. А для тех, чьи клубы сейчас не в элите, это станет еще большим импульсом.

— Что можете сказать о готовности Нижнего Новгорода как посол этого города?

— Знаете, когда проезжаешь по городу и кругом идет стройка, думаешь: «Елки-палки, не успеем». На самом деле всё мы успеем. Стадион строится в намеченном режиме. И дороги в городе улучшаются. Мои друзья говорят, что сейчас доехать из аэропорта до центра — одно удовольствие. В Нижнем идет огромная работа, чтобы гости города насладились и нашими достопримечательностями, и инфраструктурой.

— А как вам сама арена ?

— Просто грандиозная! Мечтаю увидеть стадион, когда он будет полностью готов.

— Если судить по макетам, какой стадион вам напоминает арена в Нижнем Новгороде?

— Он совершено уникальный. Но давайте подождем, пока достоится арена, может быть, кому-то что-то и напомнит.

— Как оцениваете перспективы нижегородского «Олимпийца», который в этом сезоне поборется за право попасть в РФПЛ?

— Всё в их руках. У них очень сильный тренерский штаб, который знает, что делать. Думаю, что в Нижнем сейчас подобралась сильная, конкурентоспособная команда.

— Нижний Новгород соскучился по большому футболу?

— Да, мы все соскучились по большому футболу! Нам всем просто необходим этот грандиозный футбольный праздник.

— Что касается вашей тренерской карьеры, вы решили взять паузу или находитесь в ожидании?

— Наверное, правильнее будет сказать, что это — пауза с ожиданием. Думаю, когда появится приглашение, тогда и будем это обсуждать.

— Вы готовы сейчас пойти работать не главный тренером, а ассистентом?

— Нет, только самостоятельно.

— А стажировки вам интересны?

— Я на протяжении трех месяцев смотрел тренировочный процесс и общался с тренерами в «Спортинге» и «Овьедо». А по вечерам ходил смотреть детские тренировки. И, конечно, это лучше, чем просто поехать в другую страну на неделю и всё.

— Как дела сейчас у вашего сына Дениса, полузащитника испанского «Вильярреала»? Он ведь почти год восстанавливался после травмы.

— Всё хорошо, он восстановился. Сейчас нужно забыть всё плохое и настроиться на позитив. У самого Дениса шикарный настрой, огромное желание вернуться. И, конечно, принять участие в чемпионате мира.

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