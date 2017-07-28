Сервис онлайн-пополнения транспортной карты «Тройка» заработал в пятницу на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что создать подобную услугу mos.ru предложили участники проекта «Активный гражданин» в 2015 году.

В сообщении, опубликованном на портале, говорится, что для пополнения в режиме онлайн пользователю необходимо ввести номер своей карты «Тройка», сумму и реквизиты банковской карты, с которой спишется платеж. К оплате принимают карты платежных систем Visa, MasterCard (Maestro) и «Мир».

«После удаленного пополнения билета «Кошелек» нужно записать его на «Тройку». Для этого можно использовать желтый инфотерминал в вестибюле метро», — сказано в сообщении.

Сообщается, что максимальная сумма разового платежа составляет 2,5 тыс. рублей. Комиссия при этом не взимается.