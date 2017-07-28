Франко-японский автомобильный альянс Renault-Nissan занял первое место среди мировых автопроизводителей по числу проданных машин по итогам шести месяцев 2017 года.

За полгода альянс продал по всему миру более 5,26 млн машин, сообщает «Федеральное агентство новостей».

На втором месте в рейтинге оказался Volkswagen, который реализовал за полгода 5,15 млн авто. Замыкает тройку Toyota с 5,12 млн автомобилей.

Четвертую позицию заняла General Motors, продав около 4,7 млн машин за полгода.