Сирийские правительственные войска вошли на территорию провинции Дейр-эз-Зор с северо-западного направления и находятся примерно в 50 км от одноименного административного центра , сообщили «Известиям» источники в армии. Это подтвердили и источники в парламенте страны. Таким образом, вскоре начнется штурм последнего крупного оплота ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). При этом, как отмечают военные эксперты, операция вряд ли затянется надолго. В городе на протяжении нескольких лет в окружении боевиков находятся подразделения сирийской армии. Теперь эти войска будут деблокированы и смогут оказать поддержку для нанесения решающего удара по ИГИЛ.

Части сирийской армии вошли в провинцию Дейр-эз-Зор с северо-западного направления, с территории соседней провинции Ракка, рассказали военные источники «Известий» в армии страны.

— Сейчас правительственные войска находятся в 50–60 км от одноименного административного центра, — отметил один из собеседников.

Как пояснил в беседе с «Известиями» депутат сирийского парламента от правящей Партии арабского социалистического возрождения (Баас) Алан Бакр, операции по деблокированию Дейр-эз-Зора в Дамаске уделяют повышенное внимание.

— В настоящее время это направление имеет первостепенную важность. Там на протяжении нескольких лет заблокированы части сирийской армии, и им необходимо как можно скорее оказать помощь, — отметил Алан Бакр. — В целом можно констатировать, что предстоящее освобождение города по сути поставит точку в проекте под названием ИГИЛ.

До недавнего времени у террористов было три крупных оплота в Сирии и Ираке: Мосул, Ракка и Дейр-эз-Зор. О завершении операции по освобождению первого власти в Багдаде объявили 10 июля. Вторую при поддержке американской коалиции штурмуют Сирийские демократические силы, состоящие преимущественно из курдских формирований. По последним сообщениям, им удалось установить контроль уже над 50% города. Остается Дейр-эз-Зор.

По информации военно-дипломатических источников «Известий», вопрос о деблокировании этого города стоит уже на протяжении многих месяцев. Именно на этом направлении российское командование советовало продолжать продвижение после первого освобождения Пальмиры в марте 2016 года. Однако с этим не согласилось руководство в Дамаске, которое решило заняться освобождением Алеппо, что и было сделано к концу того же года.

Между тем в Дейр-эз-Зоре остаются в окружении подразделения сирийской армии. Боевикам ИГИЛ удалось захватить город в 2014 году и отрезать его от внешнего мира. При этом они не смогли выбить части правительственных сил из ряда кварталов, а также с расположенной неподалеку военно-воздушной базы. С тех пор террористы предпринимали не одну попытку установить полный контроль над Дейр-эз-Зором, но ни одна из них не увенчалась успехом. Поддерживать осажденные правительственные войска удается благодаря поставкам по воздуху вооружений, боеприпасов и провизии. Значительную часть грузов в город доставляют самолеты ВКС России.

— Уже очевидно, что проект «Исламского государства» потерпел неудачу , — прокомментировал ситуацию «Известиям» эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. — Сирийская армия продвигается в провинции Дейр-эз-Зор, выходит к границе с Ираком. Террористов планомерно уничтожают. Не случайно ИГИЛ стало выводить своих самых сильных бойцов за пределы региона, например, в страны Юго-Восточной Азии.

Как считает эксперт, террористы тем не менее попытаются реанимировать проект своего собственного государства. Но произойдет это уже не на Ближнем Востоке.