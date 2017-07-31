Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал власти США последовать примеру России в помощи сирийскому народу. Об этом замглавы российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью ABC.

«Сирийцы сами должны решить за себя, что они должны делать в стране, а другие, включая нас и США, должны помочь им. Это ключевой элемент российской политики в отношении Сирии. Мы приглашаем США последовать примеру», — подчеркнул заместитель главы МИД РФ.

В качестве примера успешного сотрудничества Москвы и Вашингтона в сирийском вопросе Сергей Рябков привел создание зон деэскалации на юго-западе САР. Кроме того, замминистра полагает, что Россия и США являются партнерами в астанинском и женевском процессах. «Несмотря на все различия, мы достигли огромного прогресса по химическому разоружению Сирии», — отметил представитель министерства.

Сергей Рябков также надеется, что в итоге в Сирии установится стабильность и она станет суверенной, независимой страной, интегрированной в международную систему.