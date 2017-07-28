7-летний мальчик из города Серова Свердловской области 27 июля был доставлен в больницу с медикаментозным отравлением. Сейчас ребенок находится в реанимации.

Таблетки, которыми отравился мальчик, принадлежат его матери. Женщина оставила детей без присмотра на некоторое время, так как ей было необходимо выйти в магазин. Как сообщает TagilCity.ru, мальчик выпил около 10 таблеток.

Мать детей находилась на больничном и пила лекарственные средства от спазма мышц. Сама женщина воспитывает еще и девочку, а работает медсестрой. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает и он готовится к переводу в обычную палату. Сотрудники МВД ждут улучшения состояния ребенка, чтобы опросить его в присутствии законных представителей.