В Новосибирской области началась проверка всех учреждений, где отдыхают дети. Такое поручение дал глава региона Владимир Городецкий после пожара на базе отдыха «Оазис» в Ордынском районе. В первую очередь инспекторы посетят базы отдыха и лагеря, которые не входят в реестр. Сейчас в нем значится 80 организаций.

Как напоминает vn.ru, ЧП на базе Абрашино произошло 13 июля. Огнем было охвачено трехэтажное здание из бруса. Было эвакуировано 32 человека.

После крупного происшествия мониторинг будет проводиться и в частных лагерях, и на базах отдыха. С начала июня на летних площадках Новосибирской области отдохнули более 77 тыс. детей.