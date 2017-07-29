Звездный новичок ЦСКА, разыгрывающий сборной Испании Серхио Родригес впервые приехал в Москву после подписания контракта с армейцами. На несколько часов один из самых титулованных игроков Старого Света заехал на фестиваль баскетбола «Экспо-Баскет 2017», где раздал автографы и сфотографировался с многочисленным поклонниками. В перерыве чемпион мира и Европы дал интервью корреспондентам «Известий» Тимуру Ганееву и Александру Невзгоде.

— Тяжело участвовать в длительных автограф-сессиях, общаться с фанатами?

— Во-первых, это часть моей работы, я привык к повышенному вниманию. Во-вторых, мне всегда приятно пообщаться с персональными болельщиками, фанатами клуба. Это вдохновляет. Очень приятно, что на «Экспо-Баскет 2017» было очень много детей. Больше половины автографов я раздал детишкам. Приятно, что в России так много юных болельщиков нашей игры.

— Вы уже участвовали в подобных баскетбольных фестивалях?

— Безусловно. Причем на очень многих площадках — в Мадриде, Филадельфии, Нью-Йорке... Могу сказать, что в Москве всё организовано на высоком уровне. Очень много уличных баскетболистов, зрителей. На матчах любителей собираются практически полные трибуны. Надеюсь, что на наших домашних матчах также будут аншлаги.

— У ЦСКА есть проблемы с заполняемостью трибун на матчи Единой лиги ВТБ…

— Не знал об этом. Ну что же, мы постараемся исправить это в новом сезоне. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы болельщики приходили на наши игры.

— Центровой ЦСКА Кайл Хайнс раздавал билеты на Красной площади. Готовы повторить?

— Если будет нужно, то почему бы и нет. Я открыт для таких предложений.

— Ваши первые впечатления от Москвы?

— Я прилетел всего на два дня и пока не очень понимаю, как устроен город. Надеюсь, что у меня еще будет время познакомиться с Москвой, посетить основные достопримечательности. Еще я удивлен погодой. Мне тяжело переносить такую жару (смеется).

— В НБА вы выступали за четыре клуба — «Портленд», «Сакраменто», «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфию». Какой период карьеры за океаном, на ваш взгляд, стал самым удачным в вашей карьере?

— Во всех этих командах я чувствовал себя очень комфортно. Как в игровом, так и в бытовом плане. Но многие мои болельщики считают, что свой лучший сезон в НБА я провел в «Филадельфии» (в сезоне-2016/17 средние показатели Родригеса составили 7,8 очка, 2,3 подбора, 5,1 передачи за 22,3 минуты. — «Известия»).

— «Филадельфия» предлагала вам продлить контракт? Почему вы решили вернуться в Европу?

— Действительно, у меня был вариант остаться в НБА, но я решил вернуться в Евролигу. Почему? ЦСКА — великий клуб, который борется за титул. В команде я буду играть важную роль. Мне 31 год, и я хочу побеждать. В составе ЦСКА у меня есть для этого всё.

— Ставите перед собой задачу во второй раз в карьере выиграть Евролигу?

— Да, я ставлю только максимальные цели. Постараюсь отдать все силы, чтобы ЦСКА вернул себе титул лучшей команды Европы. Понятно, что нам будет нелегко. Соперники в Евролиге очень и очень сильные.

— Не хотели бы пригласить в команду своего друга и многолетнего партнера — форварда «Реала» Руди Фернандеса?

— У него пока нет планов уходить из «Реала».

— Вы улетаете в Испанию для подготовки к Евробаскету. Ваша команда едет на турнир за золотом?

— Мне повезло быть частью команды, созданной в последние годы. У нас всегда хорошие результаты, Испания играет очень стабильно, и сейчас мы с нетерпением ждем Евробаскета. Мы знаем, что отныне чемпионаты будут проводиться раз в четыре года. Поэтому если Испании удастся выиграть еще одну медаль — возможно, золотую, — это будет большое достижение.

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