Российский бизнесмен Михаил Прохоров собирается продать контрольный пакет акций американского баскетбольного клуба «Бруклин».

Об этом заявила сообщает New York Post.

Это решение Прохоров принял после неудачной попытки продажи миноритарного пакета акций «Бруклина», сообщает ТАСС.

В деловых кругах опасаются, что после решение о продаже этого клуба, входящего в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), некоторые потенциальные инвесторы могут отказаться и от покупки клуба НБА «Хьюстон».