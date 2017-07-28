В Китае к смертной казни приговорили убийцу 19 человек, среди которых трое детей и родители самого преступника. Об этом в пятницу сообщило агентство «Синьхуа».

«Народный суд уезда Хуэйцзэ провинции Юньнань признал Ян Цин Пэя виновным в убийстве его родителей в их доме в деревне Ема 28 сентября 2016 года, после того как они отказались дать ему деньги», — сказано в сообщении.

После этого мужчина, побоявшийся быть разоблаченным, убил мотыгой 17 односельчан и сбежал в другой город. На следующий день после совершения преступления мужчину арестовали в городе Куньмин.

На суде преступник признал вину и раскаялся. Он попросил прощения у родственников своих жертв и принял приговор. Защита подсудимого заявила, что апелляция подаваться не будет.

Теперь приговор должен утвердить Верховный народный суд КНР.