ФАС предложила с 2018 года начать сокращать льготы по оплате электроэнергии для населения, ликвидируя перекрестное субсидирование в электроэнергетике.

Об этом заявили СМИ, со ссылкой на опубликованный проект изменений в постановление правительства №1178 (о ценообразовании в энергетике).

Это коснется прежде всего горожан, пользующихся электроплитками и сельского населения, для которых действует скидка до 30% , а разницу оплачивают крупные промышленные потребители, тем самым формируя перекрестное субсидирование. ФАС предлагает сокращать эту льготу до 20% с шагом 1% в год, сообщает «Коммерсант».

При этом сами промышленные потребители считают эту меру незначительной, поскольку это понизит размер субсидирования на 10–20 млрд рублей за десять лет.

Полная отмена «перекрестки» приведет к росту тарифов на электричество в 1,5 раза, что может повысить социальную напряженность.