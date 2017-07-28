Суд в Нью-Йорке признал китайского миллиардера Энг Лап Сэнга виновным в подкупе чиновников ООН. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Помимо подкупа, 69-летний бизнесмен признан виновным в сговоре и отмывании денег. Обвинение в суде доказало, что Энг Лап Сэнг с 2010 по 2015 год заплатил двум представителям ООН для лоббирования его проекта, связанного со строительством недвижимости в Макао.

Один из фигурантов уголовного дела экс-президент Генассамблеи ООН и постпред Антигуа и Барбуда Джон Эш скончался в июне 2016 года. Другой — бывший постпред Доминиканской республики Франсис Лоренцо признал вину и сейчас ждет решения суда.