Следственное управление СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело по трем статьям в отношении пациента психиатрической больницы, который напал с ножом на полицейских.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, потерпевшие сейчас госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Нападавшим оказался ранее судимый 28-летний житель Орла.

По данным следствия, в четверг подозреваемый напал на полицейских, прибывших по вызову жителей одного из домов переулка Воскресенский. Злоумышленник на лестничной площадке бросился с ножом на сотрудницу полиции и ранил ее коллегу. Затем он выхватил у нее табельное оружие и, взяв ее в заложники, направился к детскому парку. На территории центрального парка его задержали подоспевшие на подмогу стражи правопорядка.

Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, следователи сейчас проверяют информацию о самовольном уходе подозреваемого из психиатрической больницы, где он находился на стационарном лечении.