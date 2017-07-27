Российский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Сергей Петросян погиб в городе Горячий Ключ Краснодарского края.

Об этом сообщил мэр горда Иван Федоровский на своей странице в Facebook.

Тело 29-летнего спортсмена было обнаружено в реке под Горячим Ключом 24 июля. Погибшего опознали родственники.

Петросян был объявлен в розыск, так как ушел из дома и не вернулся.

Для установления причин смерти спортсмена назначена судебно-медицинская экспертиза.

Петросян — мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Он побеждал на чемпионатах Европы в Страсбурге в 2007 году и в Линьяно (2008).