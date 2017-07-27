Погиб российский тяжелоатлет Сергей Петросян
Российский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Сергей Петросян погиб в городе Горячий Ключ Краснодарского края.
Об этом сообщил мэр горда Иван Федоровский на своей странице в Facebook.
Тело 29-летнего спортсмена было обнаружено в реке под Горячим Ключом 24 июля. Погибшего опознали родственники.
Петросян был объявлен в розыск, так как ушел из дома и не вернулся.
Для установления причин смерти спортсмена назначена судебно-медицинская экспертиза.
Петросян — мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Он побеждал на чемпионатах Европы в Страсбурге в 2007 году и в Линьяно (2008).