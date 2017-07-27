Путин в три раза повысил порог долга для запрета выезда за границу
Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении порога задолженности, после которого устанавливается запрет на выезд за границу. Теперь он составит 30 тыс. рублей вместо прежних 10 тыс. рублей, сообщается в четверг, 26 июля, на сайте Кремля.
Новые правила будут действовать не для всех. Исключения сделаны для должников по алиментам, а также требований о возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением.
Также в документе предусмотрено ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за рубеж должников, погасивших свои задолженности. Обмен данными будет осуществляться в электронном виде.