Российский президент Владимир Путин подписал закон об увеличении порога задолженности, после которого устанавливается запрет на выезд за границу. Теперь он составит 30 тыс. рублей вместо прежних 10 тыс. рублей, сообщается в четверг, 26 июля, на сайте Кремля.

Новые правила будут действовать не для всех. Исключения сделаны для должников по алиментам, а также требований о возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением.

Также в документе предусмотрено ускорение процедуры снятия ограничений на выезд за рубеж должников, погасивших свои задолженности. Обмен данными будет осуществляться в электронном виде.