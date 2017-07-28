Премьер-министр и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проведет предвыборное турне по регионам РФ. В поездках его будут сопровождать представители генсовета «Единой России», в том числе и его секретарь Сергей Неверов. Об этом «Известиям» сообщили источники в кабмине и в самой партии. Подтвердила информацию и пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова. Основная задача визитов высокопоставленных единороссов в регионы — содействие кандидатам от партии на депутатских выборах, а также поддержка врио глав субъектов РФ. Всего, по информации «Известий», предполагается совершить до семи подобных региональных поездок.

По словам пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой, планируется, что Дмитрий Медведев до предстоящих выборов посетит Крым и Удмуртию (здесь пройдут выборы губернаторов), а также Пензенскую область, жители которой в сентябре будут выбирать депутатов регионального ЗакСа. Расписание остальных визитов пока находится на стадии согласования с рабочим графиком премьер-министра. При этом посещение Удмуртии может быть перенесено на начало сентября.

Сергей Неверов также подтвердил информацию о том, что председатель «Единой России» намерен посетить несколько регионов в августе. Однако оглашать список субъектов не стал, сославшись на специфику графика премьера.

— График поездок обговорен 24 июля на форуме партии «Городская среда» в Краснодаре. Планируем провести встречи с партактивом и местными кандидатами в депутаты от партии, — рассказал он «Известиям».

Сам Сергей Неверов уже посетил все регионы, где пройдут выборы в региональные парламенты, а также несколько субъектов РФ, где запланированы выборы депутатов административных центров. По словам секретаря генсовета ЕР, он намерен по возможности еще раз побывать в Пензе, Ижевске, Кирове, Петропавловске-Камчатском и Ярославле.

Помимо премьер-министра, в регионы с целью имиджевой поддержки однопартийцев направятся не только руководители генерального совета «Единой России», но и члены ее высшего совета. В партии уверены: любое присутствие федеральных лиц в регионе будет способствовать укреплению ее рейтинга во время выборов, сообщил собеседник «Известий» в ЕР.

Стоит отметить, что уже подтвержденные визиты премьера запланированы в те регионы, где у «Единой России», судя по итогам выборов в Госдуму 2016 года, имеется устойчивая политическая поддержка.

Так, при общей явке населения на парламентских выборах в 76% и поддержке ЕР в 47% в Удмуртии партия при явке в 44,8% получила 50,52% голосов. В Пензенской области при явке в 60,6% единороссам отдали голоса 64% избирателей. В Севастополе при явке в 47% ЕР получила 53%.

В тех же регионах, в которые визит премьера пока не подтвержден, результаты «Единой России» несколько хуже. Например, на думских выборах в Ярославле при явке в 37% партия получила 38% голосов. В Кировской области при явке в 47% ЕР взяла 38%. На Камчатке при явке в 40% партия получила 46,7% голосов.

Глава «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов, комментируя «Известиям» выбор регионов, которые намерен посетить Медведев с предвыборной поездкой, отметил, что график визитов премьера зависит от нескольких факторов.

— Нужно учитывать график встреч губернаторов с премьером в Москве, а также посещение тех или иных регионов президентом. Принято формировать турне таким образом, чтобы встречи с главами регионов не дублировались и не пересекались с президентскими, — заявил «Известиям» Дмитрий Орлов.

Он подчеркнул, что визиты первых лиц в субъекты РФ — это всегда позитивное событие, так как оно демонстрирует гражданам возможность местных властей лоббировать интересы своей территории. А успешное «территориальное лоббирование» часто заканчивается привлечением дополнительных средств или включением региона в федеральные программы.