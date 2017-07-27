Пожар произошел на прогулочном пассажирском катере на Москве-реке в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по столице.

Инцидент произошел в четверг, 27 июля, на прогулочном катере «Легенда» напротив дома № 1 по Гончарной набережной. Предположительно, возгорание возникло на кухне пришвартованного катера. Площадь пожара составила 3 кв. м, он был ликвидирован до прибытия спасателей. По данным ТАСС, с борта катера был эвакуирован 121 человек. Информации о пострадавших не поступало,

Выясняются причины и обстоятельства ЧП, сообщает телеканал «360».