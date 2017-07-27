Технологию блокчейн на базе платформы Ethereum, ускоряющую расчеты между банками, задействовали в России для оформления авиабилетов авиакомпании S7 Airlines.

Об этом заявила пресс-служба Альфа-банка.

«Внедрение платформы Ethereum открыло возможности существенной оптимизации бизнес-процессов как для авиакомпании, так и для ее партнеров. Скорость расчетов выросла с 14 дней до рекордных 23 секунд», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что технология блокчейн, основанная на распределении базы данных, позволит компаниям сократить документооборот и трудозатраты персонала. Самые сложные системы взаиморасчета могут быть автоматизированы.