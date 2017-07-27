С начала лета продажи мороженного в Москве упали почти в три раза из-за дождливой и прохладной погоды, установившейся в регионе. Об этом сообщили в Союзе мороженщиков России.

При этом на Урале где наблюдается сухая и жаркая погода продажи значительно выросли.

«Конечно, когда температура не располагает к употреблению мороженого, продажи падают. Когда было холодно, продажи, по разным оценкам, упали в два-три раза по сравнению с прошлым годом. Особенно это актуально для Московского региона, так как в первые летние месяцы здесь стояла холодная погода, а, например, за Уралом наоборот была жара, и продажи шли очень эффективно», — отметили в организации.

При этом отмечается, что достигнуть показателей продаж 2016 года будет возможно, если начавшаяся в Москве в начале недели жара, продержится до конца лета.

«Уже жарко в Москве, холод забыли, начали покупать», – добавили в союзе.

Самый большой объем продаж мороженого традиционно приходится на лето – около 60%. Несмотря на погодные катаклизмы в центральной России, союз предполагает, что производство мороженого по итогам 2017 года останется на уровне более 400 тысяч тонн.