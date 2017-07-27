Сбербанк нужно приватизировать в ближайшие 6–10 лет.

Об этом заявил СМИ бывший министр финансов РФ, возглавляющий Центр стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Власти в течение следующих 6–10 лет должны постепенно продавать госпакеты в российских нефтяных компаниях и в этот же временной отрезок приватизировать часть крупнейшего госбанка — Сбербанка», — цитирует его ТАСС.

На данный момент Центробанк РФ держит 50% активов Сбербанка плюс одна акция, что дает ему право решающего голоса. Кудрин считает, что государственная доля должна снижаться во всех отраслях экономики, кроме оборонной.