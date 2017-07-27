Электронные визы для иностранцев, въезжающих в Россию через Калининградскую область, начнут действовать с июля 2019 года. Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Иностранные граждане смогут получить электронную визу после завершения необходимых технических мероприятий, с 1 июля 2019 года такую возможность получат все те, кто приезжает в нашу страну и уезжает из нее именно из Калининградской области», — заявил Медведев на заседании правительства.

При этом он напомнил, что подобный пилотный проект уже действует в порту Владивостока. Медведев рассчитывает, что такое нововведение подстегнет развитие туризма в РФ и деловых контрактов.

Помимо этого, премьер отметил, что территория объединенной экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области будет расширена за счет территории морских портов региона, а утилизационный сбор для автомобилей старше трех лет и проходящих через таможню в Калининграде будет отменен.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон об упрощенном визовом режиме в нескольких дальневосточных регионах РФ. Электронная виза будет действовать 30 дней с момента ее оформления. По ней можно находиться на территории РФ до восьми суток.