Новая концепция демографической политики ставит задачей получать 100 тыс. человек миграционного прироста ежегодно с 2020 года. А сократить отток жителей в три раза уже к 2018 году поможет создание новых вакансий, считает Сергей Рязанцев, руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН.

Основной спрос сейчас сохраняется на квалифицированные рабочие специальности. По словам Рязанцева, не менее важным остается создание комфортных условий труда для женщин, у которых есть дети, передает ИА MagadanMedia.

Напомним, концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года предусматривает рост населения до 6,5 млн человек. Предусмотрено привлечение на постоянное место жительства людей из других регионов, соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи. Численность на 1 января 2016 года составила 6,2 млн человек, а это 4,2% от показателя по всей стране. С 1991 по 2000 год население Дальнего Востока сократилось на 1,2 тыс. человек, из них 94% — за счет миграции.