Правоохранители заблокировали офис «Организации украинских националистов» (ОУН) в Киеве в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко дню памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Об этом председатель ОУН Николай Коханивский написал на своей странице в Facebook

По его словам, штаб движения, расположенный на улице Мазепы, заблокирован с самого утра четверга.

«Cегодня должен идти из Лавры московский православный ход, видимо, потому [глава МВД Украины Арсен] Аваков волнуется, чтобы оуновцы москалям не навредили», — цитирует Кохановского телеканал «Звезда».

Глава ОУН отметил, что около офиса организации «полно «Беркута», подогнали несколько автозаков, водомет».

В Киеве 27 и 28 июля пройдут крестный ход и молебен, посвященные дню памяти святого князя Владимира.