При столкновении рейсового автобуса с автомобилем на Кубани погибли, по предварительным данным, четыре человека. На место аварии выехали четыре бригады скорой помощи и три реанимобиля.

ДТП произошло в Темрюкском районе. Автобус, в котором были дети, следовал из Крыма в Анапу. Число пострадавших не сообщается. Им оказывается необходимая помощь, на месте работают хирурги, травматологи, реаниматологи.

По словам очевидцев, в легковом автомобиле находились четыре человека: водитель и трое пассажиров. Все они погибли, сообщает ИА KrasnodarMedia. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.