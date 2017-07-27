За неполные двое суток еврейской общине Биробиджана удалось собрать $200 тыс. для завершения строительства миквы и еврейского молодежного центра. Если бы до заявленной суммы не хватило бы даже одного цента, то все деньги вернулись бы жертвователям.

Всего средства перечислили 185 человек со всего мира. Суммы пожертвований варьируются от $8 до $100 тыс. Об этом сообщает ресурс gazetaeao.ru.

Миква (в переводе с иврита — «скопление вод») — бассейн для ритуального очищения, в который должна окунаться женщина после того, как закончится период ее ежемесячной «нечистоты». Без этого семейной паре запрещено вступать в супружеские отношения. Если община стоит перед выбором, строить микву или синагогу, предпочтение отдается микве.