Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Владимир Ашурков выступил в Сан-Франциско с лекцией «Российская оппозиционная политика: Алексея Навального в президенты».

Несмотря на неоднократные заявления Навального и его соратников о том, что они не получают финансирования из-за рубежа, организатором данной лекции стала американская НКО, связанная, в частности, с правительственным Агентством США по международному развитию (USAID), Фондом Рокфеллера и Фондом Макартуров. Видео с выступления, снятое гражданским корреспондентом, появилось на портале Life.

Одним из ключевых заявлений Ашуркова во время выступления стало высказывание о том, что команда Навального понимает: законного права участвовать в выборах у него нет. Исполнительный директор ФБК уточнил, что именно поэтому власти в декабре 2017 года могут допустить его к выборам исходя из соображения явки.

Само мероприятие состоялось 26 июля, а в описании сказано: «В 2018 году в РФ пройдут выборы президента, и лишь некоторые готовы противостоять действующему главе государства Владимиру Путину. Одним из потенциальных людей, кто готов бросить вызов, является Алексей Навальный, центральная фигура в продемократическом движении».

В феврале 2015 года бывший топ-менеджер «Альфа-групп» Ашурков получил политическое убежище в Великобритании. Он был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве, связанному с хищением средств, собранных во время избирательной кампании на пост мэра Москвы его соратника Алексея Навального.

По данным следствия, в июле 2013-го, когда Навальный был зарегистрированным кандидатом на выборах мэра Москвы, его ближайшие соратники Константин Янкаускас, Николай Ляскин и Владимир Ашурков перечислили по 1 млн рублей на его избирательный счет. После чего трое соратников Навального попросили пользователей интернета переводить деньги на их электронные кошельки, чтобы возместить эти средства. По этой схеме они получили более 10 млн рублей, которые перечислили в том числе и анонимные пользователи из России, а также с зарубежных IP-адресов.

По мнению следователей, Янкаускас, Ляскин и Ашурков похитили собранные средства несмотря на то, что заявляли о сборе денег на политическую деятельность Навального.