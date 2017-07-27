Медведев: ситуация с Саакашвили — «фантастическая трагикомедия»
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства «фантастической трагикомедией».
Об этом глава правительства России сообщил на своей странице в Facebook.
«Гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины», — цитирует Медведева «Газета.ру».
При этом он с сарказмом отметил, что вся эта ситуация свидетельствует о «высочайших моральных качествах» людей, разыгравших ее.