Премьер-министр Дмитрий Медведев считает лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства «фантастической трагикомедией».

Об этом глава правительства России сообщил на своей странице в Facebook.

«Гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины», — цитирует Медведева «Газета.ру».

При этом он с сарказмом отметил, что вся эта ситуация свидетельствует о «высочайших моральных качествах» людей, разыгравших ее.