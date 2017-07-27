Фрунзенский суд Владивостока арестовал вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, заключив его под стражу до 10 сентября.

Об этом заявил официальный представитель суда, добавив, что он подозревается в превышении полномочий.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц 15 дней, до 10 сентября», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в администрации края информировали об обысках на рабочем месте вице-губернатора, но о причинах расследования ничего сказано не было.