Власти Китая хотят повысить максимальную разрешенную скорость движения поездов на скоростных железнодорожных магистралях до 350 км/ч. Об этом сообщило издание China Daily.

Специально спроектированные для скоростных железных дорог поезда, способные развивать такую скорость, и ранее уже курсировали, разгоняясь до 350 км/ч. Однако после крупной аварии в 2011 году максимальная разрешенная скорость была понижена до 250–300 км/ч.

В восточной провинции Чжэцзян в 2011 году один из скоростных поездов врезался в другой, стоящий на путях из-за технических неполадок. В результате шесть вагонов сошли с рельсов и еще четыре рухнули с моста. Тогда погибли более 30 человек и еще 190 получили травмы.

В июне в Китае представили новый скоростной поезд «Фусин», способный разгоняться до 450 км/ч. Он начнет курсировать между Пекином и Шанхаем в сентябре.