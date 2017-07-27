Началась внеплановая проверка Ространснадзором авиакомпании «Якутия», причиной которой стала вынужденная посадка 23 июля в аэропорту города Ростов-на-Дону самолета Boeing 737.

Об этом заявил официальный представитель компании в четверг, 27 июля.

«Проверка проводится в рамках осуществления функций контроля в сфере гражданской авиации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства, а также соответствия нормативных документов компании законодательству РФ», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток рассказал, что ведомство проводит ряд внеплановых проверок пяти авиакомпаний, в том числе и «Якутии».