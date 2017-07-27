Федеральное сетевое агентство Германии порекомендовало пока не включать пять проектов, связанных с Nord Stream 2, в перспективный план, посчитав их ненадежными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Пять проектов, связанных с расширением Nord Stream, по оценке сетевого агентства ФРГ, всё еще слишком ненадежны», — говорится в сообщении.

По мнению агентства, их надо включить в план после того, как разрешения на расширения проекта будут получены.