В ближайшие часы в Москве погода может ухудшится. Ожидаются дождь, град, гроза и усиление ветра до 12–17 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

«Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что ближайшие 1–2 часа с сохранением утром 27 июля местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 12–17 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при грозе ухудшается видимость на дороге, что может стать причиной увеличения числа ДТП, а также посоветовали по возможности не выходить на улицу.