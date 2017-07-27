Администрация края отменила режим чрезвычайной ситуации в Яковлевском районе Приморья. Об этом пишет «Интерфакс».

Режим ЧС был введен из-за сильных проливных дождей.

«Вода сошла с земельных участков и дорог, подворий, проезд есть ко всем населенным пунктам. Специальные комиссии проводят оценку ущерба для выплаты пострадавшим компенсаций», — говорится в сообщении.

В результате сильных ливней, прошедших в конце прошлой недели, были размыты дороги и подтоплены приусадебные участки, произошло нарушение электроснабжения в селах.

В настоящий момент ситуация в пострадавших районах нормализировалась.