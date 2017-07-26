Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому уклонисты от армии не смогут работать на государственной и муниципальной службе в течение десяти лет.

Соответствующий документ опубликован в среду, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, военные комиссариаты будут уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии уклонистов. А те, в свою очередь, должны будут увольнять таких сотрудников.

Ранее в России существовал бессрочный запрет для уклонистов на работу на государство. Поменять его пришлось после вмешательства Конституционного суда России, который счел эту норму не соответствующей Конституции.