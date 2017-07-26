Президент России Владимир Путин осмотрел уличные тренажеры, установленные на Онежской набережной в Петрозаводске. Спортивные снаряды были разработаны и произведены в РФ частным предпринимателем, директором компании MB Barbell Владимиром Маркеловым.

Владимир Путин решил рекомендовать разработку министру обороны Сергею Шойгу для использования в армейских частях.

«Я Сергею Кужугетовичу скажу обязательно», — пообещал глава государства.

Маркелов отметил, что тренажеры его компании уже присутствуют на авиабазе Хмеймим в Сирии. Это специально разработанный для армии мобильный тренажерный зал, который можно размещать как под открытым небом, так и в помещении.

​Открытие первой в мире спортивной площадки с тренажерами для людей с ограниченными возможностями, в том числе и для инвалидов-колясочников, состоялось на Онежской набережной 21 июля. На сегодняшний день это крупнейший в России и Европе бесплатный тренажерный зал под открытым небом.