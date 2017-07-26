Европейский университет в Санкт-Петербурге направил в Рособрнадзор заявление об аннулировании текущей образовательной лицензии, сообщается в среду, 26 июля, на сайте университета.

Аннулирование лицензии позволит университету быстрее подать документы на новую лицензию и успеть начать новый учебный год в срок. Ранее вуз лишился лицензии по решению суда. А зимой был расторгнут договор об аренде особняка Кушелева-Безбородко, где располагается учебное заведение.

Такую меру объяснили проведенной в здании перепланировкой.