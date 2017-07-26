Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в районе Голосеево в Киеве в среду. Одна женщина погибла. Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома. Об этом сообщила в среду руководитель пресс-службы управления Госслужбы по ЧС в столице Украины Светлана Водолага.

Инцидент произошел недалеко от станции метро «Васильковская».

«Одна женщина погибла, 20 человек эвакуированы», — цитирует «РИА Новости» руководителя пресс-службы ведомства.

Сообщается, что взрыв произошел между первым и вторым этажами здания. Перекрытие разрушено. По предварительным данным, причиной взрыва стал бытовой газ.

По словам очевидцев, звук взрыва был глухим, он прокатился волной по проспекту. У припаркованных неподалеку автомобилей сработала сигнализация.

В сети появились кадры с места происшествия.

Экстренные службы и следственные органы работают на месте происшествия.