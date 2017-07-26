Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова разработают программу и выпустят учебник по кибербезопасности для российских школ. Декан факультета психологии, академик РАО Юрий Зинченко сообщил, что первые результаты по этой работе подведут в начале 2018 года.

Зинченко рассказал, что сейчас идет разработка программы, по которой в дальнейшем будет создан учебник. По его словам, модули по кибербезопасности войдут в курс по основам безопасности жизнедеятельности, причем начиная с младших классов, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что ведомство разработает программу по основам кибербезопасности для школьников и учителей.