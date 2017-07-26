Женщины могут нести срочную службу в армии не хуже мужчин, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом. Мы крутые, мы можем… не хуже, чем мальчишки, отслужить в армии», — сказала она в рамках форума «Территория смыслов на Клязьме».

Как передает «Лента.ру», Москалькова также отметила, что сегодня российская армия стала сильнее, чем 10 лет назад, однако в ней по-прежнему остаются проблемы. Среди главных — отсутствие индексации зарплат военнослужащих и недостаточная помощь вдовам погибших при исполнении военной службы.