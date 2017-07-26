Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил руководителям следственных органов системы МВД возбуждать уголовные дела по фактам ДТП с погибшими детьми в течение суток. Об этом в среду, 26 июля, сообщила журналистам официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Руководителям следственных органов системы МВД России доведено требование министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева о возбуждении уголовного дела в течение суток по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетнего», — цитирует Волк «РИА Новости».

Ранее в подмосковной Балашихе произошло резонансное ДТП с гибелью шестилетнего мальчика. Ребенок возвращался с дедушкой с прогулки, когда во дворе дома его сбил автомобиль. Позже в крови мальчика нашли алкоголь, а дело по факту смертельного ДТП не возбуждали около месяца.