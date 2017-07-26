Украинские власти выставили на аукцион российское судно «Сибирский 2112», которое было арестовано в Одесской области. Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов арестованного имущества.

Стартовая цена теплохода-сухогруза составляет более 12,5 млн гривен (около $480 тыс.).

Cудно смешанного типа «река-море» было построено в 1981 году в Финляндии, а зарегистрировано в Таганроге. В настоящий момент оно находится на ремонте в порту Черноморск (бывший Ильичевск). Отмечается, что двигатель корабля не пригоден к эксплуатации, генераторы требуют капитального ремонта, а корпус судна «имеет поражение ржавчиной, износ составляет примерно 20–30%». При этом на сайте аукциона указывается, что судно является арестованным имуществом должника.

«Сибирский 2112» был арестован 1 июня 2016 года на основании постановления Ильичевского отдела исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области.