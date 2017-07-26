Возбуждено дело об убийстве после исчезновения при сборе ягод в лесу Тюхтетского района Красноярского края 14-летней Яны Тамочевой.

Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета.

«24 июля 2017 года девочка с матерью и совершеннолетними сестрами пошла в лес для сбора ягод. Вечером мать с двумя старшими дочерьми вернулись домой, понадеявшись, что девочка самостоятельно вернулась в село. Не обнаружив ее дома, мать сообщила в правоохранительные органы», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что для поиска Яны были созданы специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наружные наряды ДПС и ППС, а также добровольцы из местных жителей.

Более того, в розыске девочки участвуют беспилотники Росгвардии, которые прочесывают местность тепловизорами.