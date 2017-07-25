Старший помощник пресс-секретаря администрации президента США Майкл Шорт ушел со своей должности, об этом он сообщил во вторник телеканалу NBC.

Ранее стало известно о назначении нового пресс-секретаря Белого дома: место Шона Спайсера заняла его заместитель Сара Сандерс.

Кроме того, директор по коммуникациям американской администрации Энтони Скарамуччи ранее заявил о намерении отстранить Майкла Шорта от службы в рамках борьбы с утечками служебной информации в СМИ. Он также пообещал добиться «лояльности сотрудников администрации к президенту».