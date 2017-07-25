33-летний Андрей Хильченко купил билет на поезд до Туапсе, но не прибыл в пункт назначения. Ростовские полицейские ищут мужчину.

Полиция Октябрьского района установила, что пропавший мужчина купил билет на поезд из Ростова-на-Дону в Туапсе. Однако в Краснодарский край Андрей Хильченко до сих пор не прибыл, сообщает RostovGazeta.

Сейчас сотрудники регионального ведомства распространяют приметы пропавшего, а также призывают всех, кто имеет представление о местонахождении разыскиваемого, обратиться в полицию.