Как минимум шесть человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в городе Мумбаи на западе Индии. На данный момент спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов около 20 человек. Инцидент произошел в 10:45 утра по местному времени в районе Гаткопар.

Как сообщает газета Hindustan Times, под завалами могут находиться еще 40 человек. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

На первом этаже этого здания располагался медицинский центр, в котором проводилась реконструкция. По неподтвержденным данным, именно нарушения при ремонтных работах могли стать причиной обрушения. Сообщается, что после обновления в нем планировалось обустроить пансион для престарелых.