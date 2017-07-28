С нынешнего года военные моряки нанесут на торпеды, ракеты и другие средства поражения специальные QR-коды. «Электронные метки» станут обязательным атрибутом как для упаковок с боеприпасами, транспортно-пусковых контейнеров, так и для самих ракет и торпед. Выполнены коды будут в виде сверхзащищенной лазерной гравировки. Нововведение упростит систему хранения, контроля за расходованием боеприпасов, позволит полностью контролировать жизненный цикл изделия. Кроме того, станет препятствием для поставок несертифицированных комплектующих, а также незаконного оборота конечной продукции вне юрисдикции командования ВМФ.

QR-код (quick response — быстрый отклик) — матричный код, выполненный в виде сочетания небольших квадратов. Его основное достоинство — легкое распознавание сканирующим оборудованием. При этом максимальное количество символов, которые помещаются в один QR-код для кириллицы в кодировке Windows-1251, составляет около 2953 букв.

В главном командовании Военно-морского флота «Известиям» рассказали, что решение о нанесении QR-кодов было принято в начале года. После ряда исследований различных типов радиометок, штрих-кодов и QR-кодов выбор был сделан в пользу последних. Первые не подошли из-за возможности несанкционированного дистанционного доступа к информации. Вторые оказались недостаточно информативными и защищенными.

В рамках гособоронзаказа работа по созданию и маркировке изделий ведется несколькими предприятиями. В частности, санкт-петербургским концерном морского подводного оружия «Гидроприбор» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) и АО «Научные приборы».

— Электронная маркировка изделий с помощью QR-кода обязательна для всех изделий, — рассказал «Известиям» начальник отдела «Гидроприбора» Сергей Некрасов. — Работа по созданию сверхзащищенных меток велась с 2014 года. Соответствующие ГОСТЫ были приняты в прошлом году и прошли утверждение на правительственном уровне. В настоящее время реализуется несколько пилотных проектов по их нанесению. Ответственным за их внедрение назначена Служба тыла Вооруженных сил.

По словам специалиста, QR-код — своего рода цифровой «отпечаток пальцев» для конкретной вещи или боеприпаса. Сверхзащищенную лазерную маркировку скрытно наносят на торпеду или ракету. Созданы специальные «стикеры» для ящиков и транспортно-пусковых контейнеров с изделиями. Маркеры прошли цикл испытаний на климатическое воздействие, а также устойчивость к подделке.

При попытке «затереть» или перебить QR-код метка полностью разрушается. Нанести повторную маркировку на этом же участке изделия невозможно. При этом срок службы меток ограничен только временем эксплуатации конкретных типов изделий и упаковок. Вместе с QR-метками было создано и специальное оборудование для незаметной их идентификации и считывания информации. Сделать это можно не только в местах хранения, но и в полевых условиях или непосредственно на кораблях флота.

Директор проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин рассказал «Известиям», что в отличие от штрих-кода QR-код более безопасен, так как у ключа шифрования больше символов.

— Если бы информация не представляла государственной важности, то более дешевый вариант — это штрих-код, — рассказал специалист. — Его легче считать. Он используется как стандарт для торговли. В случае с QR-кодом всё сложнее. Его разработку можно реализовать двумя способами. Простой — это когда в QR-код заносится первичная информация, код печатается и внести изменения уж нельзя. А можно использовать QR-код как код доступа в информационную систему с минимальными правами у операторов. Во всех случаях для его считывания необходимы специализированные устройства и программы.

Ранее Минобороны заказало похожую систему кодирования артиллерийских боеприпасов. Ее планируется устанавливать на танки Т-14 «Армата» и самоходные гаубицы «Коалиция-СВ». В специальном маркере будут прописаны характеристики боеприпаса. В частности, номер партии, срок хранения, баллистические и ряд других важных данных. Перед выстрелом эти данные будут считываться и передаваться в систему управления огнем боевой машины.