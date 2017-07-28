Минобороны усиливает авиационную группировку на Камчатке. Эскадрилья Тихоокеанского флота, базирующаяся на аэродроме Елизово, получит модернизированные перехватчики МиГ-31БМ. Эти машины за свои габариты и вес получили у летчиков прозвище «боевых воздушных кораблей». По словам экспертов, обновленные «тридцать первые» — это не просто истребители-перехватчики, а многофункциональные воздушно-космические оборонительные комплексы.

Елизовская эскадрилья перехватчиков входит в состав 7060-й авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота. Это уникальное авиационное подразделение. Всего в российском Военно-морском флоте две эскадрильи тяжелых перехватчиков. Помимо Камчатки, «боевые воздушные корабли» базируются в Мурманской области. Задача флотских МиГ-31 не только прикрывать корабли и объекты ВМФ, но и защищать северную часть России.

Как рассказали «Известиям» в штабе Восточного военного округа, перевооружение эскадрильи перехватчиков на обновленные Миг-31БМ начнется в следующем году. К этому времени летный и наземный состав пройдет обучение для работы на новых машинах.

— В настоящее время «елизовская» эскадрилья вооружена обычными МиГ-31, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Несмотря на схожие индексы, МиГ-31БМ — это фактически новая машина. От старого перехватчика остался только корпус. Электроника, бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели и вооружение полностью заменяются на современные.

Работы по МиГ-31 начались еще в середине 1960-х годов. Опытный перехватчик поднялся в воздух в 1975 году. А спустя шесть лет МиГ-31 был принят на вооружение ВВС СССР. Проект полной модернизации «тридцать первых» появился еще в 1998 году. Обновленная машина получила индекс «БМ». Правда, первый обновленный перехватчик поднялся в воздух только в 2008 году. До конца 2020 года российское военное ведомство должно получить 60 МиГ-31БМ.

При длине более 20 м «тридцать первый» весит 45 т. Машина развивает скорость свыше 3 тыс. км/ч и способна пролететь до 3 тыс. км. Благодаря новому радиолокатору и системе управления огнем МиГ-31БМ обнаруживает и поражает ракетами цели на расстоянии до 300 км. При этом экипаж обновленного перехватчика может одновременно работать по десяти воздушным объектам.

Согласно принятой в Воздушно-космических силах России классификации, летательные аппараты, масса которых превышает 30 т, относятся к категории «воздушных кораблей». Отсюда и неформальное название МиГ- 31 — «боевой воздушный корабль».

Как рассказал «Известиям» главный редактор интернет-проекта Militaryrussi Дмитрий Корнев, МиГ-31 всегда рассматривался руководством Минобороны не только как традиционный перехватчик, но и как средство противокосмической обороны.

— В середине 1980-х годов на базе МиГ-31 была испытана система противоспутниковой борьбы, — рассказал эксперт. — Самолет по крутой траектории на сверхзвуковой скорости выходил в стратосферу и запускал ракету, которая сбивала спутник. Также на базе МиГ-31 создавались системы для перехвата гиперзвуковых объектов. Правда, в начале 1990-х годов эти работы были свернуты. Но в 2009 году бывший главком ВВС России Александр Зелин заявил, что работы по системам противокосмической обороны на базе МиГ-31 опять возобновились.

Также Дмитрий Корнев отметил, что на недавних учениях именно перехватчики МиГ-31 «елизовской» эскадрильи перехватили в стратосфере мишень, имитировавшую сверхзвуковую крылатую ракету.

Эскадрилья перехватчиков МиГ-31 7060-й авиабазы ведет свою историю от 865-го истребительного полка. Эта воинская часть в 1998-м году была передана в состав морской авиации Тихоокеанского флота. Во время реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова полк был расформирован. На его базе была сформированная эскадрилья перехватчиков, которая и вошла в состав авиабазы.