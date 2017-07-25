В суд на «Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию» подал житель Валдайского района Новгородской области за остановку поезда в неположенном месте.

Как уверяет мужчина, пригородный электропоезд остановился около насыпи вместо положенной остановки у платформы. Как сообщает «Новгород.ру», в иске житель Валдайского района указал, что в связи с возрастом и состоянием здоровья ему было сложно подняться в вагон.

Иск суд удовлетворил частично. Мужчина получит выплату за моральный ущерб в размере 500 рублей, а также штраф в размере 250 рублей выпишут компании за остановку в неположенном месте. Всего местный житель подал семь исков на железнодорожное управление, но шесть из них, которые были связаны с изменением расписания, суд не удовлетворил.