Узбекистан готов к закупке до конца текущего года до 500 тыс. т нефти для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Джизакской области. Об этом премьер-министр республики сообщил в письме на имя первого вице-премьера Игоря Шувалова (есть в распоряжении «Известий»). Несмотря на то что российские компании уже давно распределили нефтяные потоки на экспорт, «Роснефть» готова рассмотреть возможность обеспечить эти поставки. До сегодняшнего дня вопрос о компании-поставщике был открытым. Также существует и возможность увеличить пропускную мощность нефтепровода в Казахстан на 0,5 млн т благодаря специальным присадкам, рассказал «Известиям» источник, близкий к Минэнерго.

Меморандум между странами был подписан в апреле во время визита в Москву нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Тогда же республика начала строительство нового НПЗ в Джизакской области. В настоящее время в Узбекистане действуют три нефтеперерабатывающих завода — Ферганский, Алтыарыкский и Бухарский. Из-за дефицита сырья НПЗ работают не на полную мощность, частично на импортном сырье.

Однако поставки нефти из России, несмотря на подписанный документ, еще не начались. Чтобы ускорить процесс, премьер-министр республики Абдулла Арипов написал письмо на имя Игоря Шувалова, в котором попросил «оказать содействие в организации работы российских компаний».

«На сегодняшний день узбекская сторона готова к тестовой прокачке 30 тыс. т нефти и закупке до 500 тыс. т нефти до конца 2017 года, с доведением годовых объемов закупок до 1 млн т в период 2018–2020 годов», — говорится в документе.

Новый НПЗ, который планируется запустить к концу 2020 года, способен будет переработать до 5 млн т нефти в год. Из них 3 млн т Узбекистан в будущем хочет импортировать из России и 2 млн т – из Казахстана, отмечается в письме, факт получения которого в секретариате Игоря Шувалова комментировать отказались.

Российские компании экспортируют нефть согласно графику, который по их заявкам ежеквартально формирует Минэнерго. Значительные изменения в него вносить нельзя, чтобы у оператора трубопроводной системы «Транснефть» была возможность долгосрочного планирования распределения мощностей. Тем не менее в случае с Узбекистаном «Роснефть» готова пожертвовать планами по поставкам в Китай.

— «Роснефть» рассматривает возможность поставки российской нефти в Узбекистан по трубопроводу Омск–Павлодар–Чимкент, — рассказали «Известиям» в нефтяной компании.

На данный момент нефтепровод мощностью 10,3 млн т в год полностью загружен, ранее сообщал вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. С его помощью в Китай в рамках контракта «Роснефти» с CNPC поставляется около 10 млн т нефти, еще 300 тыс. т — это нефть, поставляемая на казахские НПЗ. Из нефтепровода Омск–Павлодар–Чимкент, заканчивающегося в Казахстане, российская нефть попадет в Узбекистан с помощью нефтеналивной железнодорожной эстакады.

— Маршрут через Казахстан оптимален для этих поставок, — отметил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Источник, близкий к Минэнерго, также рассказал «Известиям», что мощность этого нефтепровода теоретически может быть увеличена с 10,3 млн т до 10,8 млн т в год благодаря специальным противотурбулентным присадкам.

— Они увеличивают пропускную способность нефтепровода за счет уменьшения его гидравлического сопротивления, — объяснил он.

Таким образом, необходимые 500 тыс. т можно отправить в Узбекистан без ущерба для Китая, резюмировал собеседник «Известий».

Совместный бизнес России и Узбекистана в газовой сфере явно является взаимовыгодным, но почему-то поставлять нефть в республику российские компании не торопятся, отметил аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

— Я не исключаю, что это может быть связано с некими особыми условиями оплаты, учитывающими и общую работу в газовой и других областях. По моему мнению, технические вопросы транспортировки нефти имеют вторичный характер и вполне решаемы после урегулирования взаимных финансовых обязательств, — отметил эксперт.

До 2013 года одним из основных поставщиков нефти на все три узбекских НПЗ был «Лукойл», однако поставки были прекращены из-за долгов покупателей. В марте сообщалось о готовности «Газпром нефти» поставлять до 150 тыс. т нефти в Узбекистан.

В Минэнерго не смогли предоставить «Известиям» оперативный комментарий. Нефтяные компании, теоретически заинтересованные в поставках в Узбекистан, включая «Лукойл» и «Газпром нефть», также не прокомментировали вопрос.